BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Düşüşte - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Düşüşte

BIST 100 endeksi, ilk yarıda yüzde 0,27 düşüşle 9.739,10 puana geriledi.

20.12.2024 13:46
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,27 düşüşle 9.739,10 puana geriledi.

Dün, günü 9.765,12 puandan tamamlayan BIST 100 endeksi, güne 25,84 puan ve yüzde 0,26 artışla 9.790,96 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 26,03 puan ve yüzde 0,27 düşüşle 9.739,10 puana indi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 9.729,57, en yüksek 9.814,92 puanı gördü.

Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 0,16, hizmetler endeksi yüzde 0,51, mali endeks yüzde 0,33 ve teknoloji endeksi yüzde 1,12 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 28'i değer kazanırken, 65'i değer kaybetti.

En çok işlem gören hisse senetleri, Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Pegasus Hava Taşımacılığı, Anadolu Efes ile Ereğli Demir Çelik oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 605 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 39,58, bileşik getirisi de yüzde 43,50 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0380, sterlin/dolar paritesi 1,2530 ve dolar/yen paritesi 156,7 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 35,1870 liradan, avro 36,5740 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,3 artışla 2 bin 605 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili de yüzde 0,5 düşüşle 71,8 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Düşüşte - Son Dakika

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