BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Düşüşte

18.05.2026 13:25
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,82 değer kaybederek 14.106,46 puana geriledi.

Cuma günü 14.367,60 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 33,94 puan ve yüzde 0,24 azalışla 14.333,66 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 261,14 puan ve yüzde 1,82 düşüşle 14.106,46 puana indi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 14.090,70 puanı, en yüksek 14.342,48 puanı gördü.

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 0,71, mali endeks yüzde 1,46, sanayi endeksi yüzde 1,65 ve hizmetler endeksi yüzde 1,98 değer kaybetti.

Önceki kapanışa kıyasla günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 9'u yükselirken 90'ı düştü, biri yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri Sasa Polyester, Türk Hava Yolları, Astor Enerji, Türkiye İş Bankası (C) ve Akbank oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 540 dolar

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1640, sterlin/dolar paritesi 1,3360 ve dolar/yen paritesi 158,9 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 45,5800 liradan, avro 53,0350 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,1 artışla 4 bin 540 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,6 artışla 106,8 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

