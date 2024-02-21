Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,25 azalışla 9.321,77 puana geriledi.
Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 23,20 puan azaldı. Dün 9.344,97 puandan kapanan BIST 100 endeksi güne 48,48 puan ve yüzde 0,52 artışla 9.393,46 puandan başladı.
Endeks, günün ilk yarısında en düşük 9.308,34 puanı, en yüksek 9.396,76 puanı gördü.
Günün ilk yarısında hizmetler endeksi yüzde 0,1, mali endeks yüzde 0,09 ve sanayi endeksi yüzde 0,75 değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 2,07 değer kazandı.
Önceki kapanışa kıyasla günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 31'i yükselirken, 67'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Mia Teknoloji, Ereğli Demir Çelik, Türk Hava Yolları, Akbank ile Türkiye İş Bankası (C) oldu.
Altının ons fiyatı 2 bin 28 dolar
Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0800, sterlin/dolar paritesi 1,2610 ve dolar/yen paritesi 150,1 düzeyinde seyrediyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 30,9690 liradan, avro 33,4410 liradan satılıyor.
Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,2 artışla 2 bin 28 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,5 azalışla 81,5 dolardan işlem görüyor.
Son Dakika › Ekonomi › BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yüzde 0,25 Azalışla 9.321,77 Puana Geriledi - Son Dakika
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