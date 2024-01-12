BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yüzde 0,83 Azalışla 7.830,23 Puana Geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,83 azalışla 7.830,23 puana geriledi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 65,72 puan azaldı. Dün 7.895,96 puandan kapanan BIST 100 endeksi güne 41,79 puan ve yüzde 0,53 azalışla 7.854,17 puandan başladı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 7.774,88 puanı, en yüksek 7.864,51 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,84, hizmetler endeksi yüzde 0,81, teknoloji endeksi yüzde 1,21, sanayi endeksi yüzde 0,42 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 22'si yükselirken, 76'sı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Akbank, Yapı ve Kredi Bankası, Türk Hava Yolları, Gübre Fabrikaları ve Türkiye İş Bankası (C)??????? oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 40 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 1 Ekim 2025 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 37,32, bileşik getirisi yüzde 40,80 seviyesinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0960, sterlin/dolar paritesi 1,2750 ve dolar/yen paritesi 145,1 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 30,0930 liradan, avro 32,9780 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,6 artışla 2 bin 40 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 2,3 değer kazancıyla 79,4 dolardan işlem görüyor.