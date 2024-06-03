BIST 100 Endeksi Haftaya Yükselişle Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi Haftaya Yükselişle Başladı

BIST 100 Endeksi Haftaya Yükselişle Başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,41 yükselişle 10.443,16 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 42,69 puan ve yüzde 0,41 artarak 10.443,16 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,25 ve holding endeksi yüzde 0,09 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,98 ile spor olurken, en çok kaybettiren yüzde 0,51 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu. Cuma günü, satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,77 azalışla 10.400,48 puanla tamamladı. Analistler, küresel pay piyasalarının, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararının yanı sıra ABD'de açıklanacak istihdam raporu verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceği haftaya pozitif bir seyirle başladığını ifade ederek, bugün yurt içinde gözlerin enflasyon verilerine çevrildiğini dile getirdi. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, mayıs ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 3,04 artacağını tahmin ediyor. Bugün yurt içinde ayrıca imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi PMI verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.500 ve 10.600 puanın direnç, 10.400 ve 10.300 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

03.06.2024 10:01
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,41 yükselişle 10.443,16 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 42,69 puan ve yüzde 0,41 artarak 10.443,16 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,25 ve holding endeksi yüzde 0,09 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,98 ile spor olurken, en çok kaybettiren yüzde 0,51 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Cuma günü, satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,77 azalışla 10.400,48 puanla tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarının, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararının yanı sıra ABD'de açıklanacak istihdam raporu verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceği haftaya pozitif bir seyirle başladığını ifade ederek, bugün yurt içinde gözlerin enflasyon verilerine çevrildiğini dile getirdi.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, mayıs ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 3,04 artacağını tahmin ediyor.

Bugün yurt içinde ayrıca imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi PMI verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.500 ve 10.600 puanın direnç, 10.400 ve 10.300 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Haftaya Yükselişle Başladı - Son Dakika

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