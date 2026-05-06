BIST 100 Endeksi Rekor Kırdı
BIST 100 Endeksi Rekor Kırdı

06.05.2026 18:48
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,91 değer kazanarak 14.917,43 puanla rekor seviyeden tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 421,66 puan artarken, toplam işlem hacmi 304,7 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 4,42, holding endeksi yüzde 3,08 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasından en çok kazandıran yüzde 4,91 ile spor, tek kaybettiren ise yüzde 0,10 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalar, ABD'nin İran ile savaşı sona erdirmek ve daha ayrıntılı nükleer müzakereler için İran yönetimiyle tek sayfalık mutabakat zaptı imzalamaya yakın olduğuna ilişkin haber akışıyla birlikte pozitif bir seyir izliyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi de küresel piyasalara paralel bankacılık hisselerindeki yükselişler ve genele yayılan alımların etkisiyle 15.043,57 puanı görerek rekorunu tazeledi. Endeks, kapanışa doğru gelen kar satışlarıyla kazançlarının bir kısmını geri verse de günü 14.917,43 puanla rekor seviyeden pozitif tamamladı.

Analistler, yarın yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise Japonya'da Japonya Merkez Bankası (BoJ) toplantı tutanakları, Almanya'da, fabrika siparişleri, Avro Bölgesi'nde perakende satışlar ve ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini belirtirken, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 15.000 ve 15.100 puanın direnç, 14.800 ve 14.700 puanın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

