BIST 100 Endeksi Yatay Seyirle 14.181,46'da - Son Dakika
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BIST 100 Endeksi Yatay Seyirle 14.181,46'da

30.06.2026 13:30
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BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 14.181,46 puana geriledi, mali ve sanayi endeksleri yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yatay seyirle 14.181,46 puan oldu.

Dün 14.183,21 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 36,87 puan ve yüzde 0,26 artışla 14.220,08 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1,76 puan azalışla 14.181,46 puana geriledi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 14.163,57 puanı, en yüksek 14.297,12 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,56 ve sanayi endeksi yüzde 0,40 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 0,66 ve hizmetler endeksi yüzde 0,31 değer kaybetti.

Önceki kapanışa kıyasla günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 46'sı yükselirken 51'i düştü, 3'ü yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri, Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ, ASELSAN, Türk Hava Yolları, Ereğli Demir ve Çelik ile Akbank oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 20 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 36,61, bileşik getirisi yüzde 39,96 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1400, sterlin/dolar paritesi 1,3240 ve dolar/yen paritesi 162,3 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 46,6620 liradan, avro 53,2230 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,2 artışla 4 bin 20 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 1 artışla 74,3 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Yatay Seyirle 14.181,46'da - Son Dakika

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SON DAKİKA: BIST 100 Endeksi Yatay Seyirle 14.181,46'da - Son Dakika
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