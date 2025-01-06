BIST 100 Endeksi Yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

BIST 100 Endeksi Yükseldi

BIST 100 endeksi, günü 10.085,50 puandan kapatarak 10,33 puan artış gösterdi.

06.01.2025 18:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 10,33 puan artarak 10.085,50 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi güne 33,75 puan ve yüzde 0,33 artışla 10.108,92 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 10.063,24 puanı, en yüksek 10.159,14 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,10 artışla 10.085,50 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,46, hizmetler endeksi yüzde 0,15, sanayi endeksi yüzde 0,15 ve teknoloji endeksi yüzde 1,36 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 13,15 puan ve yüzde 0,12 kazançla 11.139,69 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 57'si prim yaptı, 42'si geriledi. Türk Hava Yolları, Sasa Polyester, Türkiye İş Bankası (C), Akbank ile Yapı ve Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 630 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 2 bin 630 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalarak 3 milyon 35 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,68, bileşik getirisi de yüzde 40,05 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 35,2645 lira, satışta 35,4058 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 35,2463 lira, satışta 35,3876 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0380, sterlin/dolar paritesi 1,2500 ve dolar/yen paritesi 157,50 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,8 artışla 77,1 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi, Finans, Borsa, Döviz, Bıst, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası konuşuyor Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası konuşuyor
17:46 DEM Parti İmralı heyeti, yarın saat 10.30’da CHP’yi ziyaret edecek DEM Parti İmralı heyeti, yarın saat 10.30'da CHP'yi ziyaret edecek
16:22 Trump, Türkiye’yi de yakından ilgilendiren planlarını değiştiriyor Trump, Türkiye'yi de yakından ilgilendiren planlarını değiştiriyor
10:41 MİT, PKKKCK’nın Kadın Teröristlerini Etkisiz Hale Getirdi MİT, PKK/KCK'nın Kadın Teröristlerini Etkisiz Hale Getirdi
09:43 Sigaraya okkalı zam En ucuzu 81 lira oldu Sigaraya okkalı zam! En ucuzu 81 lira oldu
09:21 Orhan Gencebay yalı dairesini satıyor mu Eşi Sevim Emre duyurdu Orhan Gencebay yalı dairesini satıyor mu? Eşi Sevim Emre duyurdu
09:14 904’te penaltı kaçıran Dzeko beklemediği bir şey yaşadı 90+4'te penaltı kaçıran Dzeko beklemediği bir şey yaşadı
09:07 En yakın arkadaşına söylemiş İşte Ferdi Tayfur’un son isteği En yakın arkadaşına söylemiş! İşte Ferdi Tayfur'un son isteği
08:50 DEM Parti heyeti bugün AK Parti ile görüşecek DEM Parti heyeti bugün AK Parti ile görüşecek
08:41 Rüzgar tersine döndü: Bütün ülke Kerem Aktürkoğlu’nu konuşuyor Rüzgar tersine döndü: Bütün ülke Kerem Aktürkoğlu'nu konuşuyor
08:33 Metroya binen Gonca Vuslateri gizlice fotoğrafını çekenlere seslendi Metroya binen Gonca Vuslateri gizlice fotoğrafını çekenlere seslendi
08:27 Benzine bu gece yarısından itibaren 1 lira 27 kuruş zam geliyor Benzine bu gece yarısından itibaren 1 lira 27 kuruş zam geliyor
08:25 Maç sonu açıklama yapan Acun Ilıcalı, duyduğu sesle neye uğradığını şaşırdı Maç sonu açıklama yapan Acun Ilıcalı, duyduğu sesle neye uğradığını şaşırdı
07:37 Icardi’yi tekrar takibe alan Wanda Nara L-Gante’ye tekmeyi bastı Icardi'yi tekrar takibe alan Wanda Nara L-Gante'ye tekmeyi bastı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2025 19:13:50. #1.13#
SON DAKİKA: BIST 100 Endeksi Yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.