Fenerbahçe'de deprem! Asensio 3 ay, Ake 3 hafta yok - Son Dakika
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Fenerbahçe'de deprem! Asensio 3 ay, Ake 3 hafta yok

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Fenerbahçe, Marco Asensio’nun sol dizindeki kıkırdak lezyonu nedeniyle ameliyat edildiğini, Nathan Ake’nin ise sağ bacak arka adalesinde orta düzeyli zorlanma ve ödem tespit edildiğini açıkladı. Asensio’nun tedavi ve rehabilitasyon sürecinin yaklaşık 3 ay, Ake’nin ise 3 hafta sürmesi bekleniyor.

Fenerbahçe, Marco Asensio ve Nathan Ake’nin sağlık durumlarına ilişkin bilgilendirme yaptı. Sarı-lacivertli kulüp, iki futbolcunun tedavi ve rehabilitasyon süreçleri için öngörülen süreleri duyurdu.

Fenerbahçe'de deprem! Asensio 3 ay, Ake 3 hafta yok

ASENSIO İSPANYA’DA AMELİYAT OLDU

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Marco Asensio, sol diz eklemindeki kıkırdak lezyonu nedeniyle İspanya’da artroskopik operasyon geçirdi. Kulüp doktorunun gözetiminde gerçekleştirilen operasyonun başarılı geçtiği belirtildi. İspanyol futbolcunun tedavi ve rehabilitasyon sürecinin yaklaşık 3 ay sürmesinin öngörüldüğü aktarıldı.

Fenerbahçe'de deprem! Asensio 3 ay, Ake 3 hafta yok

AKE’DE ZORLANMA VE ÖDEM TESPİT EDİLDİ

Slavia Prag karşılaşmasında sakatlanan Nathan Ake’nin ise Ataşehir Medicana Hastanesi’nde MR görüntülemesi yapıldı. Kulüp doktorunun muayenesi ve görüntüleme sonuçlarının ardından futbolcunun sağ bacak arka adalesinde orta düzeyli zorlanma ve ödem belirlendi. Ake’nin tedavi ve rehabilitasyon sürecinin yaklaşık 3 hafta sürmesinin beklendiği açıklandı.

Fenerbahçe'de deprem! Asensio 3 ay, Ake 3 hafta yok
Marco AsensioNathan AkeFenerbahçeAmeliyatDepremÖdemSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    kadro planlamamiz.super. bile bile sakat asensioyu. tutup talisca gonderdik 2 0 Yanıtla
  • Y. Selim Y. Selim:
    bu sene de şampiyonluk hayal:) 1 0 Yanıtla
  • atkosanali6 atkosanali6:
    Gayet Basit U 17 Takımı İle Sahaya Cıkın En Azindan Yapı Sapı Kapı Var Deyip Kolu İçinde Kalmasın Kol Çıkamaz 235.000.000 Milyon tl Siz Yapı Sapı Kapı Derken Kol Hepsini Götürmüş ?????????? 0 0 Yanıtla
  • erdalyldz89 erdalyldz89:
    Super taliscada gitti 0 0 Yanıtla
  • Arak Temha Arak Temha:
    hic biri oynamasin 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Fenerbahçe'de deprem! Asensio 3 ay, Ake 3 hafta yok - Son Dakika
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