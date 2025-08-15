BIST 100 Endeksi Yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 46,01 puan artarak 10.870,57 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 28,20 puan ve yüzde 0,26 azalışla 10.796,36 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 10.786,84, en yüksek 10.905,44 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,43 değer kazanarak 10.870,57 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 52,13 puan ve yüzde 0,43 değer kazanarak 12.065,51 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 0,52, sanayi endeksi yüzde 1,12, hizmetler endeksi yüzde 0,85, mali endeks yüzde 0,29 yükseldi.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 66'sı prim yaptı, 31'i geriledi. Türk Hava Yolları, Sasa Polyester, Pegasus Hava Taşımacılığı, Yapı ve Kredi Bankası, Çan2 Termik en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 3 bin 343 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 3 bin 343 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 4 milyon 405 bin 500 lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,68, bileşik getirisi yüzde 40,04 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 40,7028, satışta 40,8659 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 40,6809, satışta 40,8439 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1710, sterlin/dolar paritesi 1,3570 ve dolar/yen paritesi 146,90 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,7 düşüşle 66 dolardan işlem görüyor.