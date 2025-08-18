BIST 100 Endeksi Yükseldi - Son Dakika
Ekonomi

BIST 100 Endeksi Yükseldi

18.08.2025 18:53
BIST 100 endeksi, 59,20 puan artarak 10.929,77 puandan kapandı. Sanayi ve teknoloji endeksleri yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 59,20 puan artarak 10.929,77 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 40,71 puan ve yüzde 0,37 artışla 10.911,28 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 10.850,22 puanı, en yüksek 10.942,58 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,54 değer kazanarak 10.929,77 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 51,15 puan ve yüzde 0,42 değer kazanarak 12.116,66 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre sanayi endeksi yüzde 1,28, teknoloji endeksi yüzde 0,84, mali endeks yüzde 0,84 ve hizmetler endeksi yüzde 0,39 değer kazandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 61'i prim yaptı, 37'si geriledi, 2'si yatay seyretti. Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Sasa Polyester, Hektaş ile Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 3 bin 381,6 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 3 bin 381,6 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 4 milyon 418 bin lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 40,7799 satışta 40,9433 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 40,7028, satışta 40,8659 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,669, sterlin/dolar paritesi 1,3517 ve dolar/yen paritesi 147,915 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,2 azalışla 65,7 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

18:56
Hükümetin memurlara son zam teklifi belli oldu
Hükümetin memurlara son zam teklifi belli oldu
19:15
Memur-Sen’den hükümetin zam teklifine yanıt
Memur-Sen'den hükümetin zam teklifine yanıt
