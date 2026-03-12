BIST 100 Endeksi Yükseldi - Son Dakika
BIST 100 Endeksi Yükseldi

12.03.2026 19:10
BIST 100 endeksi, günü 85,74 puan artışla 13.286,12 puandan kapattı. Altın ve petrol fiyatları arttı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 85,74 puan artarak 13.286,12 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 38,65 puan ve yüzde 0,29 azalışla 13.161,73 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 13.156,53 puanı, en yüksek 13.441,36 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,65 değer kazanarak 13.286,12 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 62,74 puan ve yüzde 0,42 yükselişle 15.086,19 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre sanayi endeksi yüzde 1,75, hizmetler endeksi yüzde 1,19 değer kazanırken, mali endeks yüzde 0,26 ve teknoloji endeksi yüzde 0,85 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 62'si prim yaptı, 37'si geriledi, 1 tanesi yatay seyretti. Tüpraş, Türk Hava Yolları, Akbank, Türkiye İş Bankası (C) ile Astor Enerji en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 5 bin 117 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 5 bin 117 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 7 milyon 417 bin 999 lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 35,96, bileşik getirisi yüzde 39,19 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 44,0002, satışta 44,1765 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 43,9656, satışta 44,1418 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1513, sterlin/dolar paritesi 1,3344 ve dolar/yen paritesi 159,289 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 7,4 artışla 98,8 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

