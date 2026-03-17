BIST 100 Endeksi Yükseldi - Son Dakika
BIST 100 Endeksi Yükseldi

17.03.2026 13:38
BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,76 artışla 13.054,93 puana ulaştı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,76 değer kazanarak 13.054,93 puana çıktı.

Dün 12.956,72 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 51,57 puan ve yüzde 0,40 artışla 13.008,29 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 98,21 puan ve yüzde 0,76 artarak 13.054,93 puana çıktı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 12.994,76 puanı, en yüksek 13.095,03 puanı gördü.

Günün ilk yarısında hizmetler endeksi yüzde 0,61, sanayi endeksi yüzde 0,40, teknoloji endeksi yüzde 1,47 ve mali endeks yüzde 0,96 yükseldi.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 77'si yükselirken 19'u düştü. 4 hisse yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri TÜPRAŞ, Akbank, Katılımevim Tasarruf Finansman, Türkiye İş Bankası (C) ile Türk Hava Yolları oldu.

Altının ons fiyatı 5 bin 13 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 36,84, bileşik getirisi yüzde 40,23 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1510, sterlin/dolar paritesi 1,3330 ve dolar/yen paritesi 159,1 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 44,2050 liradan, avro 50,9310 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,1 artışla 5 bin 13 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 2,2 yükselişle 100,2 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Yükseldi - Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2026 14:09:37.
SON DAKİKA: BIST 100 Endeksi Yükseldi - Son Dakika
