BIST 100 Endeksi Yükseldi - Son Dakika
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BIST 100 Endeksi Yükseldi

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BIST 100 endeksi %0,28 artışla 14.172,26 puandan kapandı. İşlem hacmi 186,4 milyar lira.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,28 değer kazanarak 14.172,26 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 40,03 puan artarken toplam işlem hacmi 186,4 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,13 değer kaybederken holding endeksi yüzde 0,24 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,91 ile kimya petrol plastik, en fazla kaybettiren ise yüzde 2,38 ile spor oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'de temmuz ayı perakende satışlarının beklentilerin aksine gerilemesi ve ağustosta tüketici güveninin zayıflaması ABD Merkez Bankasının (Fed) eylülde faiz artırımına gideceğine yönelik beklentileri azaltırken Orta Doğu'daki çatışmaların sona erdirilmesine yönelik görüşmelerde süren belirsizlik ve petrol fiyatlarındaki yüksek seyir risk iştahını törpülüyor.

Analistler, gelecek hafta yurt içinde tüketici güven endeksi, reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile ABD'de FOMC toplantı tutanakları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.300 ve 14.400 puanın direnç, 14.100 ve 14.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Borsa, Bıst, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Yükseldi - Son Dakika

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