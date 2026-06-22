BIST 100 Endeksi Yükselişle Başladı - Son Dakika
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BIST 100 Endeksi Yükselişle Başladı

22.06.2026 10:10
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne %0,39 artışla 14.791,28 puandan başladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,39 yükselişle 14.791,28 puandan başladı.

Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,63 değer kaybederek 14.734,50 puandan tamamladı.

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 56,78 puan ve yüzde 0,39 artışla 14.791,28 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,57, holding endeksi yüzde 0,14 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,93 ile turizm, en çok gerileyen yüzde 0,50 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Küresel piyasalar, ABD ile İran arasındaki görüşmelerde kaydedilen ilerlemenin risk algısını azaltmasının ardından ABD'de kritik makroekonomik verilerin açıklanacağı haftaya karışık bir seyirle başladı.

Orta Doğu'da jeopolitik tansiyonu kalıcı olarak düşürecek nihai bir anlaşmaya ulaşılması amacıyla ABD ve İran heyetleri arasındaki diplomatik temaslar arabulucular eşliğinde sürdürülüyor.

Görüşmelerde zaman zaman gerilim artsa da uzlaşı masasında kalınması bölgede barışın tesis edilebileceğine yönelik umutları korurken, diplomatik sürecin de yeniden ivme kazandığına işaret ediyor.

Öte yandan anlaşma sürecine ilişkin kırılganlık devam etse de Brent petrolde yaşanan geri çekilme ve fiyatların 80 dolar seviyesinin altında kalması küresel merkez bankalarının gelecek dönem enflasyon görünümü açısından destekleyici bir gelişme olarak değerlendirilirken, bu durum küresel piyasalardaki risk iştahını artıran nedenler arasında yer alıyor.

Analistler, bugün yurt içinde sektörel enflasyon beklentileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin, yurt dışında ise Avro Bölgesinde tüketici güven endeksi verisinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.800 ve 14.900 puanın direnç, 14.600 ve 14.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi, Finans, Borsa, Bıst, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Yükselişle Başladı - Son Dakika

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