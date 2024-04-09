BIST 100 Endeksi 57,50 Puan Artarak 9.814,19 Puandan Kapandı - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi 57,50 Puan Artarak 9.814,19 Puandan Kapandı

BIST 100 Endeksi 57,50 Puan Artarak 9.814,19 Puandan Kapandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 57,50 puan artarak 9.814,19 puandan kapandı. Gün içinde en düşük 9.746,84, en yüksek 9.849,26 puanla rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,59 artışla 9.814,19 puandan tamamladı. Altının ons fiyatı 2 bin 362 dolar olarak belirlendi. Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 90,3 dolardan işlem görüyor.

09.04.2024 13:23  Güncelleme: 13:26
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 57,50 puan artarak 9.814,19 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 50,96 puan ve yüzde 0,52 artışla 9.807,65 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 9.746,84, en yüksek 9.849,26 puanla rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,59 artışla 9.814,19 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,00, sanayi endeksi yüzde 1,22, hizmetler endeksi yüzde 0,28 ve teknoloji endeksi yüzde 0,19 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 67,28 puan ve yüzde 0,64 kazançla 10.597,60 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 61'i prim yaptı, 35'i geriledi. Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Yapı ve Kredi Bankası, Tüpraş ile Koç Holding en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 362 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 13.05 itibarıyla 2 bin 362 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 39,65'ten, bileşik getirisi de yüzde 43,58'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.05 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0890, sterlin/dolar paritesi 1,2680, dolar/yen paritesi de 151,80 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,1 artışla 90,3 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi 57,50 Puan Artarak 9.814,19 Puandan Kapandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: BIST 100 Endeksi 57,50 Puan Artarak 9.814,19 Puandan Kapandı - Son Dakika
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