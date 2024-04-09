Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 57,50 puan artarak 9.814,19 puandan kapandı.
BIST 100 endeksi, güne 50,96 puan ve yüzde 0,52 artışla 9.807,65 puandan başladı.
Gün içinde en düşük 9.746,84, en yüksek 9.849,26 puanla rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,59 artışla 9.814,19 puandan tamamladı.
Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,00, sanayi endeksi yüzde 1,22, hizmetler endeksi yüzde 0,28 ve teknoloji endeksi yüzde 0,19 değer kazandı.
BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 67,28 puan ve yüzde 0,64 kazançla 10.597,60 puandan kapandı.
BIST 100 endeksine dahil hisselerin 61'i prim yaptı, 35'i geriledi. Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Yapı ve Kredi Bankası, Tüpraş ile Koç Holding en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
Altının ons fiyatı 2 bin 362 dolar
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 13.05 itibarıyla 2 bin 362 dolardan işlem görüyor.
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 39,65'ten, bileşik getirisi de yüzde 43,58'den gerçekleşti.
Uluslararası piyasalarda saat 13.05 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0890, sterlin/dolar paritesi 1,2680, dolar/yen paritesi de 151,80 düzeyinde seyrediyor.
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,1 artışla 90,3 dolardan işlem görüyor.
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Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde, Ramazan Bayramı öncesi market, fırın ve alışveriş merkezlerinde zabıta ekipleri tarafından denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde işletmelerin üretim alanları kontrol edildi, satışa sunulan ürünlerin son kullanma tarihleri ve fiyatları incelendi. Belediye Başkanı Mustafa Koçak, insan sağlığını tehdit edebilecek hiçbir olumsuz duruma izin vermeyeceklerini belirtti ve denetim çalışmalarının periyodik olarak devam edeceğini söyledi.
Sinop açıklarında balıkçılar tarafından tutulan 11,5 kilogram ağırlığındaki dev kalkan balığı, kilogramı bin liradan satışa sunuldu. Sinoplu balıkçılar, bu tür büyük balığı tutmanın nadir olduğunu belirtirken, balığı bütün olarak satışa sunduklarını ve alıcısı çıkmazsa restoranların satın aldığını ifade etti.
Kars'ta Ramazan Bayramı'na sayılı saatler kala vatandaşlar, caddelerde kurulan bayram pazarlarına akın ederek alışveriş yapıyor. Giyecek, tatlı, ayakkabı ve bayram şekerlerine yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, uygun fiyatlarla alışveriş yapmanın keyfini çıkarıyor. Esnaf da satışlardan memnun olduğunu belirtiyor.
Türkiye, Gazze Şeridi'ne yeterli miktarda ve kesintisiz insani yardım akışına izin verilinceye kadar 54 ürün grubunda İsrail ile ticaretini kısıtlama kararı aldı. Bu karar sonrası açıklamada bulunan İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, ABD'deki dostlarına talimat verdiğini belirterek ''Kongre boykot yasalarının ihlalini inceleyecek ve buna göre Türkiye'ye yaptırım uygulayacak'' ifadelerini kullandı.
Van'ın Erciş ilçesinde 15-20 yıldır ekmek üreten fırın sahibi, insanların faydalanması için ekmeği piyasadan 1 lira daha ucuza satması üzerine tepki topladı. Fırın sahibi, ekmeği kaliteli ve gramajında herhangi bir sıkıntı olmadığını belirtirken, vatandaşlar da kendisini destekleyerek herkesin memnun olduğunu ifade etti.
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