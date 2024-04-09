BIST 100 Endeksi 57,50 Puan Artarak 9.814,19 Puandan Kapandı

Van'da fırın sahibi, ekmeği ucuza satmasıyla tepki topladı

Van'ın Erciş ilçesinde 15-20 yıldır ekmek üreten fırın sahibi, insanların faydalanması için ekmeği piyasadan 1 lira daha ucuza satması üzerine tepki topladı. Fırın sahibi, ekmeği kaliteli ve gramajında herhangi bir sıkıntı olmadığını belirtirken, vatandaşlar da kendisini destekleyerek herkesin memnun olduğunu ifade etti.