BIST 100 Endeksi Yükselişle Kapandı - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi Yükselişle Kapandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 8,41 puan artarak 9.757,16 puandan kapandı. Altın fiyatları ve döviz kurları da açıklandı.

28.08.2024 20:18
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 8,41 puan artarak 9.757,16 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 9,02 puan ve yüzde 0,09 artışla 9.757,77 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 9.735,38, en yüksek 9.836,58 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,09 artışla 9.757,16 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,30 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 0,28, hizmetler endeksi yüzde 0,41 ve teknoloji endeksi yüzde 0,55 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 15,10 puan ve yüzde 0,14 kazançla 10.771,85 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 38'i prim yaptı, 61'i geriledi. Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Tüpraş ve Ereğli Demir Çelik en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 507 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 2 bin 507 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 0,4 azalışla 2 milyon 794 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 38,46'dan, bileşik getirisi de yüzde 42,16'dan gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 33,9388 lira, satışta 34,0748 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 33,9339 lira, satışta 34,0699 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1130, sterlin/dolar paritesi 1,3200 ve dolar/yen paritesi 144,40 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 1,2 azalışla 78 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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