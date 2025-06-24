BIST 100 Endeksi Yükselişte

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,73 değer kazanarak 9.390,56 puana çıktı.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 249,56 puan ve yüzde 2,73 artışla 9.390,56 puana yükseldi.

Toplam işlem hacmi 63,3 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 3,42, holding endeksi yüzde 2,52 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 6,38 ulaştırma, en fazla kaybettiren ise yüzde 1,8 ile kimya petrol plastik oldu.

İran ve İsrail arasındaki ateşkesten kaynaklı iyimserlikle küresel piyasalarda artan risk iştahının olumlu etkileri yurt içi piyasalarda da görülüyor. Endeks günün ilk yarısında genele yayılan alımların etkisiyle yükseldi.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları ve yükümlülüklerini, yurt dışında ise ABD'deki yoğun veri gündeminin yanı sıra ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının takip edileceğini söyledi.

Bölgeden gelecek haber akışının endeksinin yönü üzerinde etkili olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.450 ve 9.550 puanın direnç, 9.200 ve 9.100 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.