BIST 100 Endeksi Yükselişte

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,69 değer kazanarak 13.291,27 puana çıktı.

Dün 13.200,38 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 38,65 puan ve yüzde 0,29 azalışla 13.161,73 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 90,89 puan ve yüzde 0,69 artarak 13.291,27 puana yükseldi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 13.156,53 puanı, en yüksek 13.308,03 puanı gördü.

Günün ilk yarısında hizmetler endeksi yüzde 0,68, sanayi endeksi yüzde 1,02, teknoloji endeksi yüzde 0,54 ve mali endeks yüzde 0,23 yükseldi.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 59'u yükselirken 35'i düştü. 6 hisse ise yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri TÜPRAŞ, Astor Enerji, Türk Hava Yolları, ASELSAN ile Akbank oldu.

Altının ons fiyatı 5 bin 190 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 35,71, bileşik getirisi yüzde 38,90 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1560, sterlin/dolar paritesi 1,3390 ve dolar/yen paritesi 158,7 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 44,1140 liradan, avro 51,1140 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,3 artışla 5 bin 190 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 3,1 yükselişle 94,5 dolardan işlem görüyor.