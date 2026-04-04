90+1\'de herkesi susturan gol! Vedat Muriqi, Türkiye\'ye elenmesinin hıncını Real Madrid\'den çıkardı

İspanya La Liga'nın 30. haftasında Real Mallorca ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Son Moix'de oynanan mücadeleyi ev sahibi Mallorca, 2-1'lik skorla kazandı.

VEDAT MURIQI, REAL MADRID'İ 90+1'DE DEVİRDİ

Mallorca, 41. dakikada Manu Morlanes'in golüyle 1-0 öne geçti ve son dakikalara kadar üstünlüğünü korudu. Konuk ekip Real Madrid, 88. dakikada Eder Militao ile eşitliği yakaladı. Maçta son sözü geride bıraktığımız günlerde Kosova Milli Takımı ile A Milli Takımımız karşısında başarılı bir performans gösteren Vedat Muriqi söyledi. Vedat Muriqi, 90+1'de Mallorca'ya galibiyeti getiren golü attı.

ARDA GÜLER 72 DAKİKA OYNADI

Real Madrid'de forma giyen milli yıldızımız Arda Güler, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 72 dakika süre almayı başardı.

ŞAMPİYONLUK YOLUNDA KAYIP

Bu sonuçla birlikte 1 maç fazlası olan Real Madrid, 69 puanla Barcelona'nın 4 puan gerisinde kaldı. Mallorca ise puanını 31'e yükselterek ligde kalma umutlarını sürdürdü. Ligin bir sonraki maç haftasında Real Madrid, Girona'yı konuk edecek. Mallorca ise kendi sahasında Rayo Vallecano'yu ağırlayacak.