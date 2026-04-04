90+1'de herkesi susturan gol! Vedat Muriqi, Türkiye'ye elenmesinin hıncını Real Madrid'den çıkardı
90+1'de herkesi susturan gol! Vedat Muriqi, Türkiye'ye elenmesinin hıncını Real Madrid'den çıkardı

04.04.2026 20:19
La Liga 30. hafta maçında Mallorca, Vedat Muriqi'nin 90+1'de attığı golle Real Madrid'i 2-1 yendi.

İspanya La Liga'nın 30. haftasında Real Mallorca ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Son Moix'de oynanan mücadeleyi ev sahibi Mallorca, 2-1'lik skorla kazandı.

VEDAT MURIQI, REAL MADRID'İ 90+1'DE DEVİRDİ

Mallorca, 41. dakikada Manu Morlanes'in golüyle 1-0 öne geçti ve son dakikalara kadar üstünlüğünü korudu. Konuk ekip Real Madrid, 88. dakikada Eder Militao ile eşitliği yakaladı. Maçta son sözü geride bıraktığımız günlerde Kosova Milli Takımı ile A Milli Takımımız karşısında başarılı bir performans gösteren Vedat Muriqi söyledi. Vedat Muriqi, 90+1'de Mallorca'ya galibiyeti getiren golü attı.

ARDA GÜLER 72 DAKİKA OYNADI

Real Madrid'de forma giyen milli yıldızımız Arda Güler, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 72 dakika süre almayı başardı. 

ŞAMPİYONLUK YOLUNDA KAYIP

Bu sonuçla birlikte 1 maç fazlası olan Real Madrid, 69 puanla Barcelona'nın 4 puan gerisinde kaldı. Mallorca ise puanını 31'e yükselterek ligde kalma umutlarını sürdürdü. Ligin bir sonraki maç haftasında Real Madrid, Girona'yı konuk edecek. Mallorca ise kendi sahasında Rayo Vallecano'yu ağırlayacak.

Vedat Muriqi, Real Madrid, Arda Güler, Mallorca, La Liga, Futbol, Spor, Son Dakika

    Yorumlar (1)

  YoH null YoH null:
    mantiksiz haber başlığı
Ordu’da 200 kilo kaçak ete el konuldu Ordu'da 200 kilo kaçak ete el konuldu
Kaş’ta Denizin Rengi Değişti Kaş'ta Denizin Rengi Değişti
Irak’ta ABD’li şirketin işlettiği petrol sahasına İHA saldırısı Irak'ta ABD’li şirketin işlettiği petrol sahasına İHA saldırısı
Cezaevinden tahliye olan Mert Hakan Yandaş, PFDK’den gelen haberle sarsıldı Cezaevinden tahliye olan Mert Hakan Yandaş, PFDK'den gelen haberle sarsıldı
İsrail’de savaş karşıtı gösteriye polis müdahalesi İsrail'de savaş karşıtı gösteriye polis müdahalesi
Barcelona nisan ayında şampi... Barcelona nisan ayında şampi...

23:20
İran’dan “ABD kendi askerlerini bombaladı“ iddiası
İran'dan "ABD kendi askerlerini bombaladı" iddiası
23:15
Sergen Yalçın: Emek çalmaktır bu
Sergen Yalçın: Emek çalmaktır bu
22:06
Fenerbahçe, Galatasaray’ın kaybettiği haftada Beşiktaş’ı uzatmalarda devirdi
Fenerbahçe, Galatasaray'ın kaybettiği haftada Beşiktaş'ı uzatmalarda devirdi
21:40
Köprüden nehre atlayan şahsı ekipler kurtardı
Köprüden nehre atlayan şahsı ekipler kurtardı
21:38
İran’dan düşürülen askeri uçakta ABD askerine ait vücut parçasının tespit edildiği iddiası
İran'dan düşürülen askeri uçakta ABD askerine ait vücut parçasının tespit edildiği iddiası
20:49
Trump, İran’a Hürmüz Boğazı için verdiği süreyi uzattı
Trump, İran'a Hürmüz Boğazı için verdiği süreyi uzattı
