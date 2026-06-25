BIST 100 Endeksi Yükselişte - Son Dakika
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BIST 100 Endeksi Yükselişte

25.06.2026 13:32
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi %0,62 artışla 14.420,56 puana çıktı. İşlem hacmi 86,8 milyar lira.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,62 değer kazanarak 14.420,56 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 89,35 puan ve yüzde 0,62 yükselişle 14.420,56 puana çıktı.

Toplam işlem hacmi 86,8 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,95 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,11 değer kazandı.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 1,59 ile gıda içecek, en fazla kaybeden ise yüzde 0,98 ile turizm oldu.

Küresel piyasalarda, Orta Doğu'da nihai barışın sağlanacağı öngörüleri ve dünyanın önde gelen yarı iletken ve bellek çipi üreticilerinden Micron Technology'nin bilançosunun beklentilerden iyi gelmesinin yapay zeka ve teknoloji sektörüne dair soru işaretlerini azaltmasıyla risk iştahı toparlanırken, gözler bugün ABD'de açıklanacak kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi ve büyüme verilerine çevrildi.

Analistler, günün geri kalanında, yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD'de büyüme ve kişisel tüketim harcamalarının yanı sıra yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.600 ve 14.700 puanın direnç, 14.200 ve 14.100 puan seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Yükselişte - Son Dakika

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