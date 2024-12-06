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Ekonomi

BIST 100 Endeksi Yükseliyor

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,43 artışla 10.077,83 puana ulaştı.

06.12.2024 13:46
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,43 yükselerek 10.077,83 puana çıktı.

Dün, günü 9.935,96 puandan tamamlayan BIST 100 endeksi, güne 127,75 puan ve yüzde 1,29 artışla 10.063,70 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 141,87 puan artışla 10.077,83 puana çıktı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 10.010,57, en yüksek 10.089,35 puanı gördü.

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 0,87, sanayi endeksi yüzde 0,76, hizmetler endeksi yüzde 0,84 ve mali endeks yüzde 1,89 yükseldi.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 74'ü değer kazanırken, 23'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türkiye İş Bankası (C), Yapı ve Kredi Bankası, Akbank, Türk Hava Yolları ile Koç Holding oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 641 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 37,98, bileşik getirisi yüzde 41,59 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0580, sterlin/dolar paritesi 1,2760 ve dolar/yen paritesi 150,60 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 34,7950 liradan, avro 36,8410 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,4 yükselişle 2 bin 641 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili de yüzde 0,6 düşüşle 71,6 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Yükseliyor - Son Dakika

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