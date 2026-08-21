BIST 100 Endeksi Yükseliyor - Son Dakika
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BIST 100 Endeksi Yükseliyor

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BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,64 artışla 14.488,54 puana ulaştı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,64 değer kazanarak 14.488,54 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 91,99 puan ve yüzde 0,64 artışla 14.488,54 puana yükseldi.

Toplam işlem hacmi 88,8 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,08, holding endeksi yüzde 0,57 değer kazandı.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 2,92 ile madencilik, en fazla kaybeden ise yüzde 4,70 ile bilişim oldu.

Küresel piyasalar, ABD Hazine Bakanlığının uzun vadeli tahvil geri alım operasyonlarının büyüklüğünü artırma kararının, tahvil piyasalarında geçici bir rahatlama sağlayabileceği beklentisiyle karışık seyrediyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, Avrupa borsalarına paralel pozitif bir seyir izliyor.

Analistler, günün geri kalanında ABD'de tüketici güven endeksi ile imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.600 ve 14.700 puanın direnç, 14.400 ve 14.300 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Borsa, Bıst, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Yükseliyor - Son Dakika

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