BIST 100 Endeksi Yüzde 2,96 Arttı

10.03.2026 13:41
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 13.077,58 puana çıkarak değer kazandı.

Dün 12.702,00 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 249,57 puan ve yüzde 1,96 artışla 12.951,57 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 375,59 puan ve yüzde 2,96 artarak 13.077,58 puana yükseldi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 12.904,13 puanı, en yüksek 13.080,39 puanı gördü.

Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 2,45, teknoloji endeksi yüzde 3,62, mali endeks yüzde 2,79 ve hizmetler endeksi yüzde 2,74 yükseldi.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 94'ü yükselirken 6'sı düştü. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, TÜPRAŞ, Katılımevim Tasarruf Finansman, ASELSAN ile Akbank oldu.

Altının ons fiyatı 5 bin 183 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 35,53, bileşik getirisi yüzde 38,69 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1650, sterlin/dolar paritesi 1,3460 ve dolar/yen paritesi 157,7 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 44,0510 liradan, avro 51,3700 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,9 artışla 5 bin 183 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 2,2 yükselişle 88,5 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi, Finans, Borsa, Bıst, Son Dakika

