BIST 100 Endeksi Yüzde 2,97 Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi Yüzde 2,97 Arttı

BIST 100 endeksi günün ilk yarısında 8.874,71 puana çıkarak yüzde 2,97 değer kazandı.

06.11.2024 13:47
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,97 değer kazanarak 8.874,71 puana çıktı.

Dün 8.618,57 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 29,37 puan ve yüzde 0,34 yükselişle 8.647,94 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 256,14 puan ve yüzde 2,97 artışla 8.874,71 puana çıktı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 8.586,90, en yüksek 8.875,06 puanı gördü.

Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 2,33, mali endeks yüzde 2,28, teknoloji endeksi yüzde 0,41 ve hizmetler endeksi yüzde 3,59 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 93'ü yükselirken, 7'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, BİM Birleşik Mağazalar, Türkiye İş Bankası (C), Ereğli Demir Çelik ve Akbank oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 725 dolar

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0760, sterlin/dolar paritesi 1,290 ve dolar/yen paritesi 154 düzeyinde.

İstanbul serbest piyasada dolar 34,2540 liradan, avro 36,8780 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,7 azalışla 2 bin 725 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 1,1 düşüşle 74,6 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Yüzde 2,97 Arttı - Son Dakika

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