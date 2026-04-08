BIST 100 Endeksi Yüzde 4,74 Arttı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 4,74 yükselişle 13.533,85 puan oldu.

Dün 12.921,56 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 431,87 puan ve yüzde 3,34 artışla 13.353,43 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 612,28 puan ve yüzde 4,74 artarak 13.533,85 puana yükseldi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 13.333,68 puanı, en yüksek 13.549,13 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 5,50 sanayi endeksi yüzde 2,07, hizmetler endeksi yüzde 5,03 ve teknoloji endeksi yüzde 3,64 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 95'i yükselirken 5'i düştü. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Tüpraş, ASELSAN, Akbank ve Türkiye İş Bankası (C) oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 784 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 36,39, bileşik getirisi yüzde 39,71 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1680, sterlin/dolar paritesi 1,3430 ve dolar/yen paritesi 158,5 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 44,5360 liradan, avro 52,0180 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 1,7 artışla 4 bin 784 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 10,2 azalışla 92,4 dolardan işlem görüyor.