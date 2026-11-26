Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,82 değer kazanarak 10.743,11 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 87,38 puan artarken, toplam işlem hacmi 96,5 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,01, holding endeksi yüzde 1,42 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,97 ile turizm, en fazla kaybettiren ise yüzde 1,53 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalarda ABD'nin yeni gümrük tarifelerine ilişkin kaygıların hafiflemesiyle Asya ve Avrupa borsalarında alımlar öne çıkarken, Avrupa'daki yükselişe bankacılık ve teknoloji hisseleri öncülük etti.

Yurt içinde de Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi de Avrupa borsalarına paralel genele yayılan alımlarla günün pozitif bir seyirle tamamladı.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katılımıyla bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Basın Salonu'nda saat 19.00'da fon meselesine ilişkin ortak basın toplantısı düzenlenecek.

Analistler, yarın yurt içinde ekonomik güven endeksi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Finansal İstikrar Raporu'nun, yurt dışında ise Japonya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Almanya'da işsizlik oranı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.900 ve 11.000 puanın direnç, 10.600 ve 10.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.