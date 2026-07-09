BIST 100 Günü Değer Kaybıyla Tamamladı - Son Dakika
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BIST 100 Günü Değer Kaybıyla Tamamladı

09.07.2026 18:47
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BIST 100 endeksi, günü 84,52 puan düşüşle 14.105,44 puandan kapattı, sanayi endeksi ise yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 84,52 puan azalarak 14.105,44 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 63,10 puan ve yüzde 0,44 artışla 14.253,05 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 14.053,48 puanı, en yüksek 14.275,09 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,60 değer kaybederek 14.105,44 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 131,52 puan ve yüzde 0,80 azalışla 16.356,51 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre mali endeks değişmezken, sanayi endeksi yüzde 0,08 değer kazandı. Hizmetler endeksi yüzde 0,32 ve teknoloji endeksi yüzde 3,55 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 44'ü prim yaptı, 52'si geriledi, 4'ü yatay seyretti. Türk Hava Yolları, ASELSAN, Sasa Polyester, Astor Enerji ile Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 130 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 4 bin 130 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1 artışla 6 milyon 202 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 37,33, bileşik getirisi yüzde 40,81 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 46,7527, satışta 46,9400 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 46,7366, satışta 46,9239 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1430, sterlin/dolar paritesi 1,3400 ve dolar/yen paritesi 162,4 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 3 azalışla 76,7 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Döviz, Borsa, Bıst, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BIST 100 Günü Değer Kaybıyla Tamamladı - Son Dakika

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