BIST 100 Günü Düşüşle Kapadı - Son Dakika
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BIST 100 Günü Düşüşle Kapadı

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BIST 100 endeksi 4,09 puan azalarak 14.127,98 puandan kapandı, BIST 30 ise yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 4,09 puan azalarak 14.127,98 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 16,86 puan ve yüzde 0,12 azalışla 14.115,21 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 14.043,78 puanı, en yüksek 14.209,24 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,03 değer kaybederek 14.127,98 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 18,68 puan ve yüzde 0,12 artışla 16.002,98 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre hizmetler endeksi yüzde 1,13 değer kazanırken, mali endeks yüzde 0,06, sanayi endeksi yüzde 0,69 ve teknoloji endeksi yüzde 2,83 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 32'si prim yaptı, 67'si geriledi. ASELSAN, Tüpraş, BİM Birleşik Mağazalar, Astor Enerji ile Katılımevim Tasarruf Finansman en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 367 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 4 bin 367 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışına göre yüzde 0,3 artışla 6 milyon 757 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 37,50, bileşik getirisi yüzde 41,02 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 47,7958, satışta 47,9873 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 47,7774, satışta 47,9688 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1580, sterlin/dolar paritesi 1,3540 ve dolar/yen paritesi 159,6 düzeyinde seyrediyor.

Londra'da ekim vadeli Brent petrolün varili ise yüzde 0,7 artışla 91,5 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Döviz, Borsa, Bıst, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BIST 100 Günü Düşüşle Kapadı - Son Dakika

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