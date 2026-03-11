BIST 100 Günü Yükselişle Tamamladı - Son Dakika
BIST 100 Günü Yükselişle Tamamladı

11.03.2026 18:49
BIST 100 endeksi, günü %0,19 artışla 13.200,38 puandan kapattı. Bankacılık endeksi düştü.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,19 değer kazanarak 13.200,38 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 24,64 puan artarken, toplam işlem hacmi 144,7 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,62 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,78 değer kazandı.

Sektör endekslerinden en çok kazandıran yüzde 3,70 ile ticaret olurken, en fazla düşen yüzde 2,97 ile madencilik oldu.

Küresel piyasalar, petrol fiyatlarındaki gerilemeye karşın Orta Doğu'da gerginliklerin devam etmesiyle karışık bir seyir izlerken, ABD'de açıklanan enflasyon verileri fiyatlamalar üzerinde etkili oldu.

ABD'de tüketici enflasyonu şubatta aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 2,4 artarken, çekirdek enflasyon da aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 2,5 olarak kaydedildi.

Bununla birlikte Uluslararası Enerji Ajansı üye ülkeleri, 400 milyon varille kurumun tarihindeki en yüksek miktarda stratejik petrol rezervinin piyasaya sürülmesi konusunda anlaşmaya vardı.

BIST 100 endeksi de yarın açıklanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararı öncesinde günü alıcılı bir seyirle tamamladı.

AA Finans'ın, TCMB'nin yarın yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik düzenlediği beklenti anketine katılan ekonomistler, mart ayında TCMB'nin politika faizini değiştirmeyerek yüzde 37 seviyesinde sabit tutmasını bekliyor.

Analistler, Orta Doğu'dan gelecek haber akışı ve küresel petrol fiyatlarının yanı sıra, yarın yurt içinde TCMB'nin faiz kararı ile haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD'de dış ticaret dengesi, işsizlik maaşı başvuruları, konut başlangıçları ve inşaat izinlerinin takip edileceğini belirtirken, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.300 ve 13.400 puanın direnç, 13.100 ve 13.000 puanın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

