BIST 100 günü yüzde 2,41 kayıpla 13.892 puandan kapattı - Son Dakika
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BIST 100 günü yüzde 2,41 kayıpla 13.892 puandan kapattı

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 2,41 değer kaybederek 13.892,30 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi yüzde 4,15, holding endeksi yüzde 2,29 gerilerken, en fazla kaybettiren sektör yüzde 4,62 ile bilişim oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,41 değer kaybederek 13.892,30 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 343,53 puan azalırken, toplam işlem hacmi 177,4 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 4,15, holding endeksi yüzde 2,29 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 3,97 ile finansal kiralama faktoring, en fazla kaybettiren ise yüzde 4,62 ile bilişim oldu.

Küresel piyasalar, Orta Doğu'daki gerilimin petrol fiyatlarını yükseltmesi, tahvil piyasalarındaki satış baskısı ve yapay zeka şirketlerine ilişkin endişelerle negatif seyrederken, yatırımcıların odağı ABD Merkez Bankasının (Fed) yarın açıklayacağı faiz kararına çevrildi.

Analistler, yarın yurt içinde konut fiyat endeksinin, yurt dışında ise ABD'de Fed'in faiz kararı ve Fed Başkanı Kevin Warsh'ın basın toplantısı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.800 ve 13.700 puanın destek, 14.000 ve 14.100 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 günü yüzde 2,41 kayıpla 13.892 puandan kapattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: BIST 100 günü yüzde 2,41 kayıpla 13.892 puandan kapattı - Son Dakika
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