BIST 100 günün ilk yarısında yüzde 1,70 değer kaybederek 13.994 puana indi - Son Dakika
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BIST 100 günün ilk yarısında yüzde 1,70 değer kaybederek 13.994 puana indi

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında önceki kapanışa göre 241,40 puan ve yüzde 1,70 azalışla 13.994,44 puana geriledi. Endekse dahil hisselerden 77'si düşerken 18'i yükseldi; hizmetler endeksi yüzde 2,01 ile en fazla değer kaybeden sektör oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,70 değer kaybederek 13.994,44 puana geriledi.

Dün günü 14.235,83 puandan kapatan BIST 100 endeksi, güne 15,86 puan ve yüzde 0,11 azalışla 14.219,98 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 241,40 puan ve yüzde 1,70 azalışla 13.994,44 puana geriledi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 13.919,33, en yüksek 14.252,23 puanı gördü.

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 0,76, hizmetler endeksi yüzde 2,01, sanayi endeksi yüzde 1,08 ve mali endeks yüzde 1,59 değer kaybetti.

Önceki kapanışa kıyasla günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 18'i yükselirken, 77'si düştü. En çok işlem gören hisse senetleri SASA Polyester, Akbank, Astor Enerji, Türk Hava Yolları ile Türkiye İş Bankası (C) oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 270 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 36,88, bileşik getirisi yüzde 40,28 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1540, sterlin/dolar paritesi 1,3480 ve dolar/yen paritesi 154,9 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 48,6450 liradan, avro 56,1680 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,7 azalışla 4 bin 270 dolardan, Londra'da aralık vadeli Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 1,6 artışla 107,4 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 günün ilk yarısında yüzde 1,70 değer kaybederek 13.994 puana indi - Son Dakika

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SON DAKİKA: BIST 100 günün ilk yarısında yüzde 1,70 değer kaybederek 13.994 puana indi - Son Dakika
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