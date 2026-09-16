BIST 100 günün ilk yarısında yüzde 3,80 düşüşle 13.363,87 puana geriledi - Son Dakika
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BIST 100 günün ilk yarısında yüzde 3,80 düşüşle 13.363,87 puana geriledi

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında önceki kapanışa göre 528,43 puan ve yüzde 3,80 azalışla 13.363,87 puana indi. Toplam işlem hacmi 128,1 milyar lira olurken bankacılık endeksi yüzde 4,75, holding endeksi yüzde 4,70 değer kaybetti.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 3,80 değer kaybederek 13.363,87 puana düştü.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 528,43 puan ve yüzde 3,80 azalışla 13.363,87 puana geriledi.

Toplam işlem hacmi 128,1 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 4,75, holding endeksi yüzde 4,70 değer kaybetti.

Sektör endekslerinin tümü değer kaybederken en fazla kaybeden ise yüzde 9,67 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Analistler, günün geri kalanında Fed'in faiz kararı ve Fed Başkanı Kevin Warsh'ın basın toplantısı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.200 ve 13.100 puanın destek, 13.500 ve 13.600 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 günün ilk yarısında yüzde 3,80 düşüşle 13.363,87 puana geriledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: BIST 100 günün ilk yarısında yüzde 3,80 düşüşle 13.363,87 puana geriledi - Son Dakika
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