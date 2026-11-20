Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda yüzde 6,01, altının gram fiyatı yüzde 7,60, avro/TL yüzde 0,10 değer kaybederken, dolar/TL yüzde 0,42 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, en düşük 11.102,52 puanı ve en yüksek 11.951,86 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 6,01 azalarak 11.131,32 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 7,60 düşüşle 5 bin 812 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 3,79 düşüşle 39 bin 879 liraya geriledi.

Geçen hafta sonu 10 bin 406 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 3,76 düşüşle 10 bin 15 liraya düştü.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,42 artışla 50,5790 liraya çıkarken, avro yüzde 0,10 düşüşle 55,6580 liraya geriledi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,03, emeklilik fonları yüzde 1,44 değer kaybetti.

Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıran yüzde 0,56 ile "Para Piyasası Fonları" oldu.