BIST 100 haftayı yüzde 2,90 düşüşle bitirdi, altının gramı 6 bin 716 liraya indi - Son Dakika
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BIST 100 haftayı yüzde 2,90 düşüşle bitirdi, altının gramı 6 bin 716 liraya indi

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi bu haftayı yüzde 2,90 değer kaybıyla 12.899,35 puandan kapattı. Aynı dönemde 24 ayar külçe altının gram fiyatı yüzde 1,61 düşüşle 6 bin 716 liraya indi.

Bu hafta yatırım araçlarından borsa ve altın değer kaybetti.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 2,90 azalışla 12.899,35 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 12.840,20 puanı, en yüksek 13.370,03 puanı gördü.

Borsa İstanbul'da aynı dönemde mali endeks yüzde 9,86 azalışla 15.841,82 puana, sanayi endeksi yüzde 4,50 düşüşle 17.318,57 puana, teknoloji endeksi yüzde 2,23 kayıpla 40.488,44 puana, hizmetler endeksi ise yüzde 2,06 gerileyerek 11.312,83 puana indi.

Tukaş en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 24,46 ile Tukaş oldu. Onu yüzde 18,21 ile Balsu Gıda ve yüzde 13,36 ile Tekfen Holding izledi.

Söz konusu hisseler arasında bu hafta en çok değer kaybeden ise yüzde 40,91 ile Ral Yatırım Holding olurken onu yüzde 40,88'lik gerilemeyle??????? Katılımevim Tasarruf Finansman ve Pasifik Eurasia Lojistik takip etti.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 1 trilyon 697 milyar 460 milyon lirayla ASELSAN, 782 milyar 279 milyon 12 bin 788 lirayla Tüpraş ve 549 milyar 21 milyon 927 bin 825 lirayla Koç Holding oldu.

Altın düştü

24 ayar külçe altının gram fiyatı, geçen hafta sonuna göre yüzde 1,61 azalışla 6 bin 716 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,33 düşüşle 43 bin 860 liraya geriledi.

Çeyrek altının satış fiyatı da önceki haftaki kapanışının yüzde 1,42 altında 11 bin 15 liraya geriledi.

Doların satış fiyatı, yüzde 0,38 artarak 48,9660 liraya çıkarken, avronun satış fiyatı yüzde 0,18 azalışla 55,8560 liraya geriledi.

Geçen hafta 65,1550 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,37 azalışla 64,9170 liraya geriledi.

İsviçre frangı ise yüzde 0,11 değer kaybederek 59,1190 liradan alıcı buldu.

Kaynak: AA
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