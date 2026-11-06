BIST 100 haftayı yüzde 6,72 kazançla 11.482,60 puandan tamamladı - Son Dakika
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BIST 100 haftayı yüzde 6,72 kazançla 11.482,60 puandan tamamladı

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Borsa İstanbul'da hisse senetleri bu hafta yüzde 6,72 değer kazandı ve BIST 100 endeksi 11.482,60 puandan kapandı. Aynı dönemde Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı yüzde 3,57 artışla 6 bin 520 liraya, cumhuriyet altını yüzde 4,24 artışla 42 bin 928 liraya çıktı.

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda yüzde 6,72, altının gram fiyatı yüzde 3,57, avro/TL yüzde 0,37 ve dolar/TL yüzde 0,42 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, en düşük 10.626,34 puanı ve en yüksek 11.617,00 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 6,72 artarak 11.482,60 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 3,57 artışla 6 bin 520 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 4,24 artışla 42 bin 928 liraya yükseldi.

Geçen hafta sonu 10 bin 340 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 3,97 artışla 10 bin 750 liraya yükseldi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,42 artışla 50,1580 liraya çıkarken avro yüzde 0,37 artışla 55,9290 liraya yükseldi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,84, emeklilik fonları yüzde 1,10 değer kazandı.

Kategorilerine göre bakıldığında yatırım fonları arasında en çok kazandıran yüzde 2,51 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

Kaynak: AA
Cumhuriyet AltınıBorsa İstanbulKapalıçarşıEkonomiFinansBıstSon Dakika

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SON DAKİKA: BIST 100 haftayı yüzde 6,72 kazançla 11.482,60 puandan tamamladı - Son Dakika
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