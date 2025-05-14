BIST 100 İlk Yarıda %0,2 Değer Kaybetti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,2 değer kaybederek 9.680,56 puana düştü.

Dün 9.700,17 puandan kapanan BIST 100 endeksi, yeni güne yatay seyirle 9.700,27 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 19,61 puan ve yüzde 0,2 değer kaybıyla 9.680,56 puana indi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 9.658,64, en yüksek 9.752,79 puanı gördü. Günün ilk yarısında hizmetler endeksi yüzde 0,4 ve sanayi endeksi yüzde 0,1 gerilerken, mali endeks yüzde 0,2 ve teknoloji endeksi yüzde 0,5 yükseldi.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 36'sı yükselirken 58'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Yapı ve Kredi Bankası, Akbank, Türk Hava Yolları, ASELSAN ile Koç Holding oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 10 Şubat 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 42,51 bileşik getirisi de yüzde 47,03 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1250, sterlin/dolar paritesi 1,3350 ve dolar/yen paritesi 145,9 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 38,7670 liradan, avro 43,6620 liradan satılıyor.