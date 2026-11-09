BIST 100 ilk yarıda 11.549,65 puana çıktı, mali endeks yüzde 1,30 arttı - Son Dakika
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BIST 100 ilk yarıda 11.549,65 puana çıktı, mali endeks yüzde 1,30 arttı

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BIST 100 endeksi saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,58 üzerinde 11.549,65 puanda işlem görüyor. Mali endeks yüzde 1,30 kazançla öne çıkarken endekse dahil 76 hisse yükseldi, 22 hisse değer kaybetti.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,58 değer kazanarak 11.549,65 puana yükseldi.

Cuma günü 11.482,60 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 76,70 puan ve yüzde 0,67 artışla 11.559,31 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 67,05 puan ve yüzde 0,58 yükselişle 11.549,65 puana çıktı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 11.521,40, en yüksek 11.625,57 puanı gördü.

Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 0,55, teknoloji endeksi yüzde 0,66, hizmetler endeksi yüzde 0,80 ve mali endeks yüzde 1,30 değer kazandı.

Önceki kapanışa kıyasla günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 76'sı yükselirken 22'si düştü, 2'si yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri Tüpraş, Türk Hava Yolları, ASELSAN, Koç Holding ile Garanti BBVA oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 100 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 36,18, bileşik getirisi yüzde 39,45 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1190, sterlin/dolar paritesi 1,3420 ve dolar/yen paritesi 158,1 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 50,1830 liradan, avro 56,2470 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,7 artışla 4 bin 100 dolardan, aralık vadeli Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,9 azalışla 97,3 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA
EkonomiFinansBıstSon Dakika

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