BIST 100 ilk yarıda 13.028,71 puana inerken bankacılık endeksi yüzde 0,01 arttı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,92 değer kaybederek 13.028,71 puana geriledi.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 255,71 puan ve yüzde 1,92 azalışla 13.028,71 puana geriledi.

Toplam işlem hacmi 79,9 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,01 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 4,21 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,01 ile bankacılık, en fazla kaybeden ise yüzde 9,55 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Analistler, günün geri kalanında yurt dışında veri gündeminin sakin olacağını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.900 ve 12.800 puanın destek, 13.100 ve 13.200 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.