BIST 100, İlk Yarıda Yüzde 0,49 Artışla 9.805,83 Puan

Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,49 değer kazanarak 9.805,83 puana yükseldi.

Dün 9.758,14 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 4,97 puan ve yüzde 0,05 azalışla 9.753,17 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 47,69 puan ve yüzde 0,49 artışla 9.805,83 puana çıktı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 9.740,21, en yüksek 9.812,47 puanı gördü.

Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 0,19, teknoloji endeksi yüzde 0,16 gerilerken, hizmet endeksi yüzde 0,32, mali endeks yüzde 0,97 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 40'ı yükselirken, 57'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Yapı ve Kredi Bankası, Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Akbank ve Ereğli Demir Çelik oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 572 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 37,46, bileşik getirisi yüzde 40,97 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1140, sterlin/dolar paritesi 1,3230 ve dolar/yen paritesi 141,6 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 34,0990 liradan, avro 38,0180 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,1 artışla 2 bin 572 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 1,8 azalışla 71,9 dolardan işlem görüyor.