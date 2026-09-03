BIST 100 ilk yarıda yüzde 1,06 düşerek 13.902 puana geriledi - Son Dakika
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BIST 100 ilk yarıda yüzde 1,06 düşerek 13.902 puana geriledi

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,06 değer kaybederek 13.902,22 puana geriledi. Endekse dahil hisselerden 72'si düşerken, teknoloji sektörü yüzde 2,45 ile en fazla kaybettiren oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,06 değer kaybederek 13.902,22 puana geriledi.

Dün günü 14.050,56 puandan kapatan BIST 100 endeksi, güne 30,61 puan ve yüzde 0,22 artışla 14.081,17 puandan başladı. Endeks saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 148,34 puan ve yüzde 1,06 azalışla 13.902,22 puana geriledi.

Endeks günün ilk yarısında en düşük 13.897,11, en yüksek 14.099,34 puanı gördü. Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 2,45, hizmetler endeksi yüzde 0,80, sanayi endeksi yüzde 1,25 ve mali endeks yüzde 0,67 değer kaybetti.

Önceki kapanışa kıyasla günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 26'sı yükselirken 72'si düştü 2'si yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri Tüpraş, Türk Hava Yolları, Akbank, ASELSAN ile Yapı ve Kredi Bankası oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 430 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 36,34, bileşik getirisi yüzde 39,64 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1610, sterlin/dolar paritesi 1,3500 ve dolar/yen paritesi 156,4 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 48,3200 liradan, avro 56,2640 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,9 artışla 4 bin 430 dolardan, Londra'da kasım vadeli Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 1,3 artışla 96,8 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi, Finans, Bıst, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BIST 100 ilk yarıda yüzde 1,06 düşerek 13.902 puana geriledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: BIST 100 ilk yarıda yüzde 1,06 düşerek 13.902 puana geriledi - Son Dakika
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