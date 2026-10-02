BIST 100 yüzde 4,88 değer kaybederek 12.270,18 puandan kapandı - Son Dakika
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BIST 100 yüzde 4,88 değer kaybederek 12.270,18 puandan kapandı

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BIST 100 endeksi haftalık bazda yüzde 4,88 değer kaybederek haftayı 12.270,18 puandan tamamladı. Altının gram fiyatı yüzde 1,53 düşüşle 6 bin 613 liraya gerilerken avro/TL yüzde 0,69 azalarak 55,4680 liraya, dolar/TL yüzde 0,14 artışla 49,0350 liraya çıktı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftalık bazda yüzde 4,88, altının gram fiyatı yüzde 1,53 ve avro/TL yüzde 0,69 değer kaybederken, dolar/TL yüzde 0,14 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, en düşük 11.926,04 puanı ve en yüksek 12.750,45 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 4,88 altında 12.270,18 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,53 azalışla 6 bin 613 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,39 düşüşle 43 bin 250 liraya geriledi.

Geçen hafta sonu 11 bin 15 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 1,41 azalışla 10 bin 860 liraya geriledi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,14 artışla 49,0350 liraya çıkarken, avro yüzde 0,69 azalışla 55,4680 liraya geriledi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,86, emeklilik fonları yüzde 0,96 değer kaybetti.

Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıran yüzde 0,64 ile "Para Piyasası Fonları" oldu.

Kaynak: AA
EkonomiFinansBıstSon Dakika

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SON DAKİKA: BIST 100 yüzde 4,88 değer kaybederek 12.270,18 puandan kapandı - Son Dakika
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