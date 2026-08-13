BIST 30 Ağustos Vadeli Kontratı Yükselişte - Son Dakika
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BIST 30 Ağustos Vadeli Kontratı Yükselişte

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VİOP'ta BIST 30 endeksi ağustos vadeli kontratı açılışta %0,45 artışla 16.256,00 puandan işlemlere başladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat güne yüzde 0,45 yükselişle 16.256,00 puandan başladı.

Dün alış ağırlıklı hareket eden ağustos vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 3,14 artışla 16.183,00 puandan tamamlamıştı. Endeks kontratı akşam seansında da yükselişini devam ettirerek 16.243,00 puandan işlem gördü.

Ağustos vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,45 artarak 16.256,00 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, ABD'de ılımlı gelen enflasyon verilerinin risk iştahını desteklemesine karşın, Orta Doğu'da yeni bir ateşkes konusunda taraflardan henüz net bir açıklama gelmemesi iyimserlikleri sınırlıyor.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB Enflasyon Raporu, cari işlemler dengesi ile para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD'de ÜFE başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 16.400 ve 16.500 puanın direnç, 16.100 ve 16.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Ağustos, Ekonomi, Finans, Borsa, Bıst, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BIST 30 Ağustos Vadeli Kontratı Yükselişte - Son Dakika

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SON DAKİKA: BIST 30 Ağustos Vadeli Kontratı Yükselişte - Son Dakika
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