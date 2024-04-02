Bitcoin Fiyatı Fed'in Belirsizlikleriyle Geriledi

Borsa İstanbul'da Standart Altının Kilogram Fiyatı 2 Milyon 430 Bin Lira Oldu

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 430 bin lira olarak belirlendi. Altın piyasasında en düşük 2 milyon 430 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 453 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı gün sonunda değişim göstermeyerek 2 milyon 430 bin lira olarak kaldı. KMKTP'de altın işlem hacmi 1 milyar 73 milyon 952 bin 380,27 lira, işlem miktarı ise 441,78 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 1 milyar 123 milyon 152 bin 515,35 lira olarak gerçekleşti. Bugün en fazla işlem yapan kurumlar Doruk Döviz ve Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Garanti BBVA, DenizBank ve Akbank oldu.