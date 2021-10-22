Bitcoin'i resmi para birimi ilan eden El Salvador'da yeni gelişme yaşandı! Volaris hava yolu şirketi Bitcoin'le ödeme alacak

Meksika merkezli hava yolu şirketi Volaris, Orta Amerika ülkesi El Salvador'da bayrak taşıyıcı hava yolu olarak bir yan kuruluş başlatmak için düzenlenen törende, yakın zamanda Bitcoin ile ödeme kabul etmeye başlayacağını duyurdu. Düzenlenen etkinliğe katılan El Salvador Cumhurbaşkanı Nayip Bukele, "Volaris'in dünyada Bitcoin kabul eden ilk hava yolu şirketi olacağına inanıyorum. Başkalarının da olup olmayacağını bilmiyorum, ama en azından şu anda başka bir şirket yok. Sadece bu şirket, Bitcoin'i ve tabii ki "Chivo Wallet"i (elektronik para) kabul edecek" dedi.

Volaris hava yolu şirketi, Bitcoin ödemelerini etkinleştirmek üzere çalıştıklarını bildirdi.

EL SALVADOR BİTCOİN'İ RESMİ PARA BİRİMİ OLARAK İLAN ETMİŞTİ

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele ilk olarak haziran ayında Bitcoin'i yasal bir para birimi olarak tanımlayan yasa teklifini kongreye yollayacağını açıklamıştı. Yasanın kongreden geçmesiyle ülkede ABD dolarının yanında Bitcoin'in de kullanılmasının önü açılırken söz konusu yasa 7 Eylül 2021 tarihinde meclisten geçmişti. Bitcon'in yasal para birimi olmasıyla ilgili konuşan Devlet Başkanı Bukele, "Tüm yenilikler gibi, El Salvador'daki Bitcoin sürecinin de bir öğrenme eğrisi var. Geleceğe giden her yol böyledir, hiçbir şey 1 günde ya da 1 ayda elde edilemez" açıklamasını yapmıştı.