Blackstone'dan Çıkış Taleplerine Sınırlama - Son Dakika
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Blackstone'dan Çıkış Taleplerine Sınırlama

Blackstone\'dan Çıkış Taleplerine Sınırlama
04.06.2026 21:25
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Blackstone, özel kredi fonunda çıkış talepleri nedeniyle yüzde 5'lik limit uygulamaya başladı.

NEW ABD'li varlık yönetim şirketi Blackstone, artan çıkış talepleri nedeniyle özel kredi fonundan para çekme işlemlerine yönelik yüzde 5'lik limitini devreye aldı.

Blackstone, Özel Kredi Fonu (BCRED) tarafından yatırımcılara gönderilen durum güncellemesi mektubunu ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) sundu.

Mektupta, fonun kurulduğu 2021'den bu yana yıllıklandırılmış yüzde 9,3 toplam getiri sağladığı ve kaldıraçlı kredilerden daha iyi bir performans sergilediği vurgulanarak, dalgalı piyasa koşullarına rağmen fonun direnç gösterdiğine işaret edildi.

Fonun Yönetim Kurulu onayına tabi olarak hisselerin yüzde 5'ine kadar olan kısmını üç ayda bir geri satın alma imkanı sunduğuna değinilen mektupta, onaylanan miktarı aşan taleplerin ise orantılı olarak karşılandığı belirtildi.

Mektupta, yılın ilk çeyreğinde fondan çıkış taleplerinin tamamının karşılandığı ifade edilerek, tüm geri alım taleplerini karşılamak için Yönetim Kurulu'nun tavan oranını söz konusu dönemde yüzde 5'ten yüzde 7'ye çıkardığı, Blackstone ve çalışanlarının da fona yatırım yaptığı bildirildi.

İkinci çeyrekte ise geri alım taleplerinin dolaşımdaki hisselerin yaklaşık yüzde 10'una ulaştığına dikkati çekilen mektupta, ancak fonun tasarlandığı gibi hisselerin yüzde 5'i kadar talebi karşılayacağı kaydedildi.

Mektupta fonun yatırımcılarına cazip ve güvenli gelir sunmaya devam edecek pozisyonda olduğu savunuldu.

Daha önce Blue Owl, Apollo Global Management, Ares Management ve BlackRock gibi şirketler de fonlarından çıkışı yüzde 5 ile sınırlamıştı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Blackstone'dan Çıkış Taleplerine Sınırlama - Son Dakika

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