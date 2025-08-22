Böbrek Taşına Karşı Sıvı ve Egzersiz Önerisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Böbrek Taşına Karşı Sıvı ve Egzersiz Önerisi

22.08.2025 10:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Prof. Dr. Erkurt, böbrek taşlarını önlemek için yeterli sıvı alımı ve düzenli egzersiz önerdi.

Medipol Koşuyolu Hastanesi Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Erkurt, yeterli sıvı alımı, doğru beslenme ve düzenli egzersizin böbrek taşı rahatsızlığına çözüm olabileceğini belirtti.

Medipol Sağlık Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, yaz sıcakları ve susuz kalma, ciddi ağrılara yol açan böbrek taşları riskini artırıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Erkurt, aşırı sıcaklarda artan sıvı kaybının, böbrek taşı rahatsızlığına davetiye çıkardığını vurguladı.

Genç yaşta taş hastalığı geçirenler, ailesinde böbrek taşı bulunanlar ve daha önce taş düşürmüş olanların yüksek risk grubunda yer aldığını aktaran Erkurt, "Tedaviden önce asıl amaç, taş oluşumunu en baştan engellemek. Bunun en basit yolu ise yeterli sıvı alımından geçiyor. Risk grubundakiler, her 5 yılda yaklaşık yüzde 50-60 oranında yeniden taş oluşturabiliyor. Bu nedenle, kişiye özel değerlendirme ve tedavi şart." değerlendirmesinde bulundu.

Her hastanın 24 saatlik idrar analizi sonucunda taş oluşumuna sebep veren maddelerin tespit edildiğini kaydeden Erkurt, "Eksik olan maddeler tamamlanıyor, fazla olanlar kısıtlanıyor ve bazı durumlarda ilaç desteği veriliyor. Bu sayede, yüzde 80'e varan oranda yeni taş oluşumu engellenebiliyor." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Erkurt, evde tedavi gören hastalara şu tavsiyelerde bulundu:

"Günde en az 2,5 litre idrar oluşturacak kadar su içilmeli. Hayvansal protein tüketimi, kilogram başına 0,85 gramla sınırlandırılmalı. Günlük tuz alımı 4 gramı geçmemeli. Kalsiyum alımı ise yaş, cinsiyet ve sağlık durumuna göre ayarlanmalı. Bu kurallara dikkat edildiğinde, taş oluşumu önemli ölçüde engellenebilir."

Sıvı alımı ve beslenmenin yanı sıra düzenli egzersiz yapmanın da taş oluşumunu önlemede etkili olduğuna değinen Erkurt, günde en az bir saat boyunca tempolu yürüyüş yapılması gerektiğini aktardı.

Kaynak: AA

Böbrek Taşı, Böbrek Taşı, Hastane, Ekonomi, Böbrek, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Böbrek Taşına Karşı Sıvı ve Egzersiz Önerisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye, 20 ürünün Türkiye’den ithalatını süresiz yasakladı Suriye, 20 ürünün Türkiye'den ithalatını süresiz yasakladı
Tecavüzcü kayınbiraderini öldüren Ayşe Temel davası sil baştan: Fantezi yapacağım diyerek... Tecavüzcü kayınbiraderini öldüren Ayşe Temel davası sil baştan: Fantezi yapacağım diyerek...
Yolcu uçağının kanadındaki flap havada kısmen koptu Yolcu uçağının kanadındaki flap havada kısmen koptu
Tuz Gölü’nde ’soğuk su gayzeri’ keşfi Tuz Gölü'nde 'soğuk su gayzeri' keşfi
Türk askeri Ukrayna’ya mı gidecek MSB’den iddialara yanıt Türk askeri Ukrayna'ya mı gidecek? MSB'den iddialara yanıt
Nijerya’da 7 köye saldırı: 15 çiftçi hayatını kaybetti Nijerya'da 7 köye saldırı: 15 çiftçi hayatını kaybetti
Baba Güran, Narin’in kabri başında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrıda bulundu Baba Güran, Narin'in kabri başında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulundu
Türkiye, İsrail bağlantılı gemi trafiğini kısıtladı Türkiye, İsrail bağlantılı gemi trafiğini kısıtladı
12 yaşındaki Zeynep’e ne oldu Acılı baba konuştu 12 yaşındaki Zeynep'e ne oldu? Acılı baba konuştu
Kaldırımda yürüyen tanımadıkları adama yumrukla saldırdılar Kaldırımda yürüyen tanımadıkları adama yumrukla saldırdılar
Evlilik krizi iddialarının ardından Burak Özçivit’ten dikkat çeken hamle Evlilik krizi iddialarının ardından Burak Özçivit'ten dikkat çeken hamle

07:32
Şili’de 7.5 büyüklüğünde deprem Tsunami alarmı verildi
Şili'de 7.5 büyüklüğünde deprem! Tsunami alarmı verildi
09:42
İBB soruşturmasındaki 4 itirafçının ev hapsi kaldırıldı Aralarında Aziz İhsan Aktaş da var
İBB soruşturmasındaki 4 itirafçının ev hapsi kaldırıldı! Aralarında Aziz İhsan Aktaş da var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2025 10:35:21. #7.11#
SON DAKİKA: Böbrek Taşına Karşı Sıvı ve Egzersiz Önerisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.