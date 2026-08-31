Bodrum'da 2026-2027 Su Ürünleri Av Sezonu Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bodrum'da 2026-2027 Su Ürünleri Av Sezonu Açıldı

Bodrum\'da 2026-2027 Su Ürünleri Av Sezonu Açıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yeni su ürünleri av sezonu törenle başladı; balıkçılara destek verildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 2026-2027 Su Ürünleri Av Sezonu düzenlenen törenle açıldı.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen merasim, Torba Balıkçı Barınağı'nda gerçekleştirildi.

Muğla Vali Yardımcısı İsmail Çorumluoğlu, yaptığı konuşmada, ülkede balık tüketiminin yükselmesi gerektiğini söyledi.

Çorumluoğlu, bu yıl bol bol balık yakalanacağını umut ettiklerini ifade ederek, yeni sezonun balıkçılara hayırlı olmasını diledi.

Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı da denizin ilçe için önemine dikkati çekerek, "Geçmişimizden bugüne balıkçılık ve sünger avcılığının çok yoğun yapıldığı bir yer olan Bodrum'da yaklaşık 1327 balıkçı, 387 ruhsatlı tekne, 10 balıkçı kooperatifi ve 6 balıkçı barınağımız bulunuyor." diye konuştu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Seyfettin Baydar da Muğla'da şu anda avcılıkla geçinen 4 bin 614 balıkçı ile bin 117 balıkçı teknesinin bu gece itibarıyla av sezonuna başlayacağını belirtti.

Ülkenin balık ihtiyacının yüzde 26'lık kısmının kentten karşılandığını kaydeden Baydar, şunları söyledi:

"Şu anda ülkemize yılda yaklaşık 750 milyon dolar gelir kazandırıyoruz. Sektörümüzü incelediğimizde en önemli talebimiz balıkçı barınaklarımız. 13 balıkçı barınağımız var. Bunun artmasını talep ediyoruz. Muğla'da 97 üreticimize 17 milyon lira destek, 915 kayıtlı gemimize ise 9,3 milyon lira destekleme yapıldı. Denizlerdeki balıkçılığımızı artırmak amacıyla da sürekli yavru balık bırakıyoruz. Bu yıl için 666 bin adet yavru balığı denizlerimizle buluşturduk. Denizlerimizi de temiz tutmamız gerektiğini buradan ifade ediyorum."

Programda ayrıca balık mezatı düzenlenirken, katılımcılara balık ekmek ikramında bulunuldu, bereket duası yapıldı.

Tören sonunda balıkçı teknelerine binilerek yeni av sezonunun başlamasını simgeleyen "vira bismillah" denildi.

Ayrıca balıkçılara avcılık belgelerinin takdim edildiği program kapsamında, balıkçı barınağında dip temizliği ve balıklandırma çalışmaları yapıldı. Katılımcılar tarafından denize 10 bin yavru levrek bırakıldı.

Törene, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Ercan Pehlivan, AK Parti Muğla İl Başkanı Cengizhan Güngör, MHP Muğla İl Başkanı Emrah Oltulu, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, iş insanları, balıkçılar ve çok sayıda vatandaş da katıldı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Bodrum, Muğla, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bodrum'da 2026-2027 Su Ürünleri Av Sezonu Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu, Türkiye’ye yönelik küstah tehditlerine yenisini ekledi: Bu işi bitireceğiz Netanyahu, Türkiye'ye yönelik küstah tehditlerine yenisini ekledi: Bu işi bitireceğiz
Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz’a yönelik mesajlar ağabeyini isyan ettirdi Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz’a yönelik mesajlar ağabeyini isyan ettirdi
Girne açıklarında batan yolcu gemisinin kaptanı tutuklandı Girne açıklarında batan yolcu gemisinin kaptanı tutuklandı
Kocasinan’da Kavga: Yaralı Tramvaya Bindi Kocasinan'da Kavga: Yaralı Tramvaya Bindi
Hepsini tek gecede telef etti Kurt değil Hepsini tek gecede telef etti! Kurt değil
Kıyıköy’de boğulma: 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti Kıyıköy'de boğulma: 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti

22:58
Trump’tan İran’a saldırı açıklaması Brent petrol anında yükselişe geçti
Trump'tan İran'a saldırı açıklaması! Brent petrol anında yükselişe geçti
21:51
Bitexen kurucusuna bahis ve kara para tutuklaması: DinamikPay bağı da ortaya çıktı
Bitexen kurucusuna bahis ve kara para tutuklaması: DinamikPay bağı da ortaya çıktı
21:40
Aziz Yıldırım’dan talimat Fenerbahçe’den Galatasaray’a yılın transfer çalımı
Aziz Yıldırım'dan talimat! Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın transfer çalımı
21:28
Canlı skor: İki maçta da goller üst üste
Canlı skor: İki maçta da goller üst üste
20:50
Yurt dışı çıkış yasağı bulunan Youtuber Arif Kocabıyık, tır dorsesinin altında yakalandı
Yurt dışı çıkış yasağı bulunan Youtuber Arif Kocabıyık, tır dorsesinin altında yakalandı
19:36
Gemi faciasında ailesini kurtardı, kendi canından oldu O artık gerçekten kahraman
Gemi faciasında ailesini kurtardı, kendi canından oldu! O artık gerçekten kahraman
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2026 23:00:47. #7.13#
SON DAKİKA: Bodrum'da 2026-2027 Su Ürünleri Av Sezonu Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement