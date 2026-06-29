BOM Spa-Francorchamps'ta Çifte Zafer Elde Etti - Son Dakika
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BOM Spa-Francorchamps'ta Çifte Zafer Elde Etti

BOM Spa-Francorchamps\'ta Çifte Zafer Elde Etti
29.06.2026 16:25
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Borusan Otomotiv Motorsport, GT4 Avrupa Serisi'nde Spa-Francorchamps'ta iki yarış kazandı.

Borusan Otomotiv Motorsport (BOM), GT4 Avrupa Serisi'nin üçüncü ayağı Spa-Francorchamps'ta çifte zafer elde etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, motor sporları dünyasının önemli organizasyonlarından CrowdStrike 24 Hours of Spa hafta sonunda BOM, önemli bir başarıya imza attı.

GT4 Avrupa Serisi kapsamında gerçekleştirilen iki yarışta, 12 kapı numaralı BMW M4 GT4 ile mücadele eden Thomas Rackl ve Gabriele Piana ikilisi, hafta sonunu çifte zaferle tamamlayarak takımlar ve pilotlar klasmanında BOM'u sekizincilikten ikinciliğe taşıdı.

Belçika'daki Spa-Francorchamps pistinde 40 derecenin üzerine çıkan sıcaklıkta on binlerce izleyicinin takip ettiği yarışlarda BOM, performansıyla öne çıktı. Toplam 45 otomobilin yer aldığı rekabette pilotlar Rackl ve Piana, stratejik yaklaşımları ve sürüş performanslarıyla dikkati çekti.

İlk günün yarışında 15. sıradan başlayan Rackl, üst sıralara tırmandı. Erken pit stratejisiyle direksiyonu devralan Piana, sergilediği performans ve yaptığı kritik geçişlerle takımı podyum mücadelesine taşıdı. Yarışın son bölümünde lider aracın aldığı zaman cezasının ardından BOM ilk yarışı kazanarak, önemli bir başarı elde etti. Takımın 11 kapı numaralı aracıyla yarışan Yağız Gedik ve Batı Yıldırım da "Pro-Am" kategorisinde altıncı sıradan başladıkları ilk yarışı ikinci sırada tamamlayarak podyuma çıktı.

İkinci gün düzenlenen yarışta da BOM üstünlüğünü sürdürdü. Startın ardından kısa sürede liderliği ele geçiren Piana, yarışı kontrol altına alarak farkı açtı. Güvenlik aracı periyoduna rağmen temposunu koruyan ekip, damalı bayrağı ilk sırada görerek hafta sonunu çifte zaferle tamamladı. Diğer 11 kapı numaralı BOM aracı ise "pole" pozisyonundan başladığı ikinci yarışta aldığı 12 saniyelik zaman cezasına rağmen yarışı dördüncü sırada bitirdi.

Söz konusu sonuçla BOM, GT4 Avrupa Serisi'nde takım tarihinde ilk kez bir yarış hafta sonunu çifte zaferle tamamladı. Ekip, sezonun kalan bölümü öncesinde şampiyonluk mücadelesindeki iddiasını güçlendirdi.

BOM, 2026 sezonunda oluşturduğu pilot yapılanmasıyla iki otomobille Avrupa'nın önemli pistlerinde mücadele ediyor. Takımın GT4 Avrupa Serisi kapsamındaki kalan yarışları 17-19 Temmuz'da Misano World Pisti'nde, 18-20 Eylül'de Circuit Zandvoort'ta ve 16-18 Ekim'de Portimao Circuit'te gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA

Borusan Otomotiv, Etkinlik, Otomobil, Ekonomi, Spor, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BOM Spa-Francorchamps'ta Çifte Zafer Elde Etti - Son Dakika

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