Bora: "Amaç sektörde lider olabilmek" - Son Dakika
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Bora: "Amaç sektörde lider olabilmek"

01.04.2022 11:38
Bora: "Amaç sektörde lider olabilmek"

Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. (YEDAŞ) Genel Müdürü Hasan Yasir Bora, 'Mükemmellik Ödülü'ne doğru yol alırken eğitim çalışmalarıyla personeli 'kaliteli hizmet' konusunda birçok dalda eğittiklerini belirterek, "Amaç sektörde lider olabilmek.

Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. (YEDAŞ) Genel Müdürü Hasan Yasir Bora, 'Mükemmellik Ödülü'ne doğru yol alırken eğitim çalışmalarıyla personeli 'kaliteli hizmet' konusunda birçok dalda eğittiklerini belirterek, "Amaç sektörde lider olabilmek. Bunu ancak çalışanlarımızla başarabiliriz. Ama önce müşteri memnuniyeti. O da eğitimle oluyor" dedi.

YEDAŞ (EFQM) Mükemmellik Ödülü için başlattığı çalışmalara hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda 3 aydır çalışma yaptığı 2020 EFQM Özdeğerlendirme modelinin sonuçlandırma çalıştayını yaptı. Gerçekleştirilen eğitim çalışmalarında personeline iç hizmet eğitimi veren YEDAŞ, EFQM modelini kurumsal kültür olarak çalışanlar açısından sistematik bir şekilde kalıcı hale getiriyor.

Hedef ulusal kalite

YEDAŞ hedefine koyduğu 'Mükemmellik Ödülü'ne doğru yol alırken, temel kavramlar olan dengeli sonuçlar gerçekleştirme, müşteriler için değer katma, çalışanlarla başarma, üretkenlik ve yenilişimi besleme, sürdürülebilir gelecek için sorumluluk alma yaklaşımlarının hepsini 'müşteri ve çalışan memnuniyeti' üzerine kurguluyor.

YEDAŞ Genel Müdürü Hasan Yasir Bora, asıl amacın ise enerji sektörünün liderliğini üstlenerek, çalışanıyla ve müşteri memnuniyetiyle örnek şirket olabilmenin kriterlerinin oluşturulması olduğunu söyledi. Genel Müdür Hasan Yasir Bora, "Mükemmellik modelinin kullanılması ile kurumun kendi bulundukları yeri değerlendirebilmeleri açısından çok önemli olan eğitim, YEDAŞ'ı adım adım Ulusal Kalite Hareketi'nde başarıya EFQM Kalite Ödüllü ve sektörün liderliğine taşıyacak" diye konuştu.

Kendi alanında uzman olan ekip üyeleri çalışmalarını taahhüt ederek misyonlarında da belirttikleri gibi tüm paydaşları için kaliteli, kesintisiz bir enerji hizmeti sunarak paydaşlarının hayatlarını aydınlatmak için sahip oldukları tüm süreçleri geliştirip, paydaş analizlerini yaparak stratejik plan güncellemelerine başlamış bulunmakta olduklarını belirten Bora, EFQM özdeğerlendirme süreci ile ileriye bir adım daha nasıl atacaklarını belirlediklerini ve çalışmalara başladıklarını vurguladı.

'Mükemmellik Ödülü'ne doğru yol alırken eğitim çalışmalarıyla personeli 'kaliteli hizmet' konusunda birçok dalda eğittiklerini anlatan Bora, "Amaç sektörde lider olabilmek. Bunu ancak çalışanlarımızla başarabiliriz. Ama önce müşteri memnuniyeti. O da eğitimle oluyor" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Bora: Amaç sektörde lider olabilmek

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Bora Füzesi, Enerji, Yedaş, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bora: 'Amaç sektörde lider olabilmek' - Son Dakika


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